Руководитель глобального экономического форума уволился из-за дела Эпштейна
- Президент Всемирного экономического форума подал в отставку после начала расследования его связей с Джеффри Эпштейном.
- Совет форума объявил о смене руководства и начале процесса поиска нового президента организации.
- Скандал имеет международный резонанс, поскольку касается одной из ключевых глобальных институций мировой политики и экономики.
В результате скандала, связанного с расследованием дела осужденного педофила и американского финансиста Джеффри Эпштейна, подал в отставку президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде.
Об этом говорится в заявлении сопредседателей форума Андре Гофмана и Ларри Финка.
Отставка президента ВЭФ: что известно
Отмечается, что Борге Бренде принял это решение “после тщательного рассмотрения”.
В заявлении указано, что обязанности временного руководителя и президента ВЭФ будет исполнять Алоис Цвинг.
– Совет попечителей будет контролировать переход руководства, включая план проведения надлежащего процесса для определения постоянного преемника, – говорится в заявлении.
Всемирный экономический форум сообщил в начале февраля, что будет проводить расследование в отношении Бренде после того, как выяснилось, что он упоминается в недавно опубликованных документах по скандалу с дискредитированным финансистом Джеффри Эпштейном.
Напомним, что 30 января Минюст США обнародовал более 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.