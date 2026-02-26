В результате скандала, связанного с расследованием дела осужденного педофила и американского финансиста Джеффри Эпштейна, подал в отставку президент и генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей форума Андре Гофмана и Ларри Финка.

Отставка президента ВЭФ: что известно

Отмечается, что Борге Бренде принял это решение “после тщательного рассмотрения”.

В заявлении указано, что обязанности временного руководителя и президента ВЭФ будет исполнять Алоис Цвинг.

– Совет попечителей будет контролировать переход руководства, включая план проведения надлежащего процесса для определения постоянного преемника, – говорится в заявлении.

Всемирный экономический форум сообщил в начале февраля, что будет проводить расследование в отношении Бренде после того, как выяснилось, что он упоминается в недавно опубликованных документах по скандалу с дискредитированным финансистом Джеффри Эпштейном.

Напомним, что 30 января Минюст США обнародовал более 3 млн страниц документов по делу Джеффри Эпштейна.

