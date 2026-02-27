В пятницу, 27 февраля, в России впервые с начала полномасштабной войны против Украины ракетную опасность объявили одновременно как минимум в 13 регионах.

Значительная часть из них не являются приграничными с Украиной, пишет The Moscow Times.

Ракетная опасность в РФ и ракеты Фламинго

О возможной ракетной атаке предупредили органы власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской областей, а также Пермского края.

— По крайней мере в восьми из них ракетную опасность объявляли впервые. В некоторых регионах, например в Альметьевске, приостанавливали движение общественного транспорта. Кроме того, объявлялась эвакуация учеников в Казани и Ижевске, а также работников аэропорта Курумоч в Самаре, — пишет издание.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на правительство Чувашии сообщило, что одну украинскую ракету Фламинго сбили в небе над республикой, еще одна «изменила курс и вылетела за пределы региона».

По информации Shot, в Чувашии силы ПВО сбили две ракеты Фламинго.

Телеграм-канал Радар по всей России сообщил о трех сбитых ракетах. По одной цели перехватили в Удмуртии и Пермском крае, одну из ракет сбили над Азовским морем, у берега города Таганрог.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге «в результате падения обломков ракеты» поврежден балкон многоэтажного дома на улице Циолковского.

В МЧС РФ сообщили об отмене режима ракетной опасности в девяти регионах Приволжского федерального округа в 15:47.

В течение дня также действовали массовые ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Оренбурга, Казани, Ульяновска, Саратова, Пензы, Самары и других городов.

Министерство обороны РФ официальной информации о ракетных обстрелах российских регионов со стороны ВСУ не обнародовало.

В ряде субъектов РФ в пятницу объявляли об угрозе атаки дронов. Речь идет о Белгородской, Саратовской и Ульяновской областях, а также Краснодарском крае.

Напомним, в феврале Украина нанесла удары ракетами по стратегическому заводу в Воткинске в Удмуртии.

На предприятии производят ракеты для комплексов Искандер-М, Тополь-М, Горишник и других систем.

