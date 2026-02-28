Сообщается о многочисленных взрывах в Бахрейне, Абу-Даби и Катаре, где расположены военные базы Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Взрывы в Бахрейне, Абу-Даби, Катаре, Иордании 28 февраля

Взрывы прогремели в Джуфейре, Бахрейн, где находится штаб-квартира Пятого флота США. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан немедленно перейти в ближайшее укрытие.

Объединенные Арабские Эмираты объявили о закрытии своего воздушного пространства после того, как в столице Абу-Даби прогремели взрывы, а над городом поднялся дым.

Силы противовоздушной обороны Катара перехватили две иранские ракеты над своей территорией, сообщил представитель властей.

Это развитие событий свидетельствует о том, что Иран пытается ответить на американские удары.

Иордания также заявила, что ее военные перехватили две баллистические ракеты, нацеленные на страну. Жители столицы Аммана сообщили, что слышали громкие взрывы и сирены воздушной тревоги.

В ответ на утренние удары Израиля по Ирану официальный Тегеран заявил, что “даст исторический урок” Тель-Авиву и Вашингтону.

– Как мы уже заявляли, любая база в регионе, которая оказывает помощь Израилю, станет мишенью священной Исламской Республики и наших вооруженных сил, и мы не будем колебаться, – заявил старший представитель вооруженных сил бригадный генерал Аболфазл Шекарчи, сообщают иранские государственные СМИ.

Куда ударил Иран

По данным Nour News, СМИ, связанного с Корпусом исламской революционной гвардии (IRGC) Ирана, были атакованы авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ и военно-морская база США в Бахрейне. О жертвах не сообщается.

По данным иранских государственных СМИ, также были атакованы авиабаза Муваффак Аль-Салти в Иордании и американская база на севере Ирака.

По данным официального информационного агентства Объединенных Арабских Эмиратов, обломки сбитых иранских ракет упали в жилом районе и убили одного гражданского.

Атака Израиля и США на Иран 28 февраля

США и Израиль утром атаковали Иран. По словам израильских военных, перед ударами шли месяцы тщательного совместного планирования. Израиль заявил, что удары направлены против верховного лидера Ирана, президента и главы вооруженных сил. Источники CNN сообщают, что США также планируют несколько дней атак.

Президент Дональд Трамп назвал военную кампанию США масштабной и длительной и призвал иранцев захватить власть в своей стране. Он также обвинил Тегеран в возобновлении ядерной программы после масштабных ударов США прошлым летом. Иран уверяет, что его ядерная программа имеет мирные цели.

