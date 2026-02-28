Иран — это страна с богатой историей, которая не всегда была изолированным или закрытым миром. Он активно взаимодействовал с соседними государствами и только в XX веке, особенно перед революцией 1979 года, Иран начал кардинально менять свой внутренний строй и внешнюю политику, что заложило основу для тех событий, которые изменили его навсегда.

Каким был Иран до Исламской революции и что стало ее причиной, читайте в нашем материале.

Иран до Исламской революции 1979 года

Иран до революции 1979 года был совсем другим по устройству и настроениям. Страной руководил шах Мохаммед Реза Пахлави, который пришел к власти после своего отца в 1941 году.

Он имел тесные связи с Западом, особенно с США, которые оказывали ему мощную политическую, военную и экономическую поддержку. В Иран активно заходили американские специалисты, технологии и оружие. Шах проводил масштабную программу модернизации, строили дороги, заводы, инфраструктуру, пытались сделать страну более “западной” по стилю жизни и экономике.

Шах опирался на светскую элиту и модернизировал страну, что вызвало резкий разрыв с традиционным обществом и напряжение с религиозными кругами, особенно шиитским духовенством.

Экономика обогащалась за счет нефтяных доходов, но многим людям жилось не очень — неравенство росло. В городах, особенно среди молодежи, появлялись западные привычки, одежда и музыка, что отличало их от консервативных традиций страны.

Исламская революция в Иране: когда началась

Исламская революция в Иране началась в январе 1978 года с массовых протестов против шаха Мохаммеда Резы Пахлави. Постепенно протесты набирали масштабы, охватывая все больше социальных групп.

Кульминацией революции стало свержение монархии 11 февраля 1979 года, когда шах бежал из страны, а власть взяли исламские силы во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни.

Что стало причиной революции в Иране

Шах Пахлеви тесно сотрудничал с Западом, а затем начал налаживать отношения и с СССР, сосредоточившись на газовом секторе. Он активно укреплял армию и инициировал масштабные реформы.

Однако модернизация страны вызвала возмущение как среди левых (из-за прозападной ориентации и экономического неравенства), так и среди религиозных лидеров, которые критиковали шаха.

В ответ на растущее недовольство власти запретили деятельность других партий и усилили репрессии. Еще с 60-х годов массовые протесты подавлялись, а для контроля создали политическую полицию.

Главным критиком шаха стал исламский богослов Рухолла Хомейни, которого изгнали из Ирана. Он поселился во Франции, где писал труды о том, как следует перестроить Иран на религиозных началах.

После жестокого расстрела мирных протестов в 1978 году народное возмущение достигло максимума. Люди устали от почти четырех десятилетий авторитарной “стабильности”.

В январе 1979 года страну охватила масштабная забастовка. Шах с женой вынуждены были бежать в Египет. Временное правительство обратилось к Хомейни с просьбой вернуться и помочь написать новую конституцию.

1 февраля 1979 года Хомейни вернулся в Иран. Его встречали как спасителя, ведь общество было переполнено надеждами. Казалось, что теперь власть будет действовать согласно моральным предписаниям ислама, богатства поделят между всеми, репрессии исчезнут, а вместо диктатуры наступит настоящая демократия.

Однако Хомейни быстро отказался от идеи сотрудничества с правительством и призвал к полному уничтожению старой власти. Армия и полиция постепенно переходили на сторону революционеров.

Исламская революция в Иране: сколько длилась

Хронология событий в Иране с января 1978 по февраль 1979 года привела к отстранению от власти шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, падению монархического режима и утверждению новой власти во главе с аятоллой Хомейни.

Началом революции обычно считают 8 января 1978 года, когда первую масштабную антиправительственную демонстрацию в городе Кум жестоко подавили, что вызвало волну возмущения среди населения.

Что изменилось в Иране после революции:

С тех пор Иран претерпел кардинальные изменения в политической, социальной и культурной жизни. После свержения монархии в стране утвердилась исламская теократия — власть перешла к религиозному руководству, а новая система государственного управления была построена на принципах шиитского ислама.

Политическая система стала теократической, а верховная власть принадлежит Верховному лидеру (аятолле), который контролирует судебную, исполнительную и даже частично законодательную власть.

Свобода слова и оппозиция оказались под строгим контролем. Инакомыслие, критика исламского строя или духовенства преследуются, СМИ цензурируются, активисты — преследуются.

Права женщин значительно ограничены: обязательное ношение хиджаба, ограничения в карьере, образовании и личной жизни. Хотя женщины продолжают активно участвовать в обществе, их свобода существенно сужена по сравнению с эпохой Пехлеви. Культурная жизнь подверглась исламизации — западная музыка, мода, фильмы, развлечения были ограничены или запрещены.

Фото : Getty Images

