МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Израиль и немедленно покинуть Иран
- МИД призывает воздержаться от поездок в Израиль.
- Украинцам рекомендуют покинуть Иран.
- Основная угроза — ракетные удары и атаки.
В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Израиль и покинуть территорию Ирана.
Об этом сообщают в департаменте консульской службы МИД Украины.
Рекомендации МИД для украинцев на Ближнем Востоке
В Департаменте консульской службы МИД сообщили, что на фоне угрозы ракетных обстрелов и атак гражданам Украины рекомендуется:
- до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Государство Израиль;
- не путешествовать в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию;
- сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных органов власти;
- неукоснительно соблюдать меры безопасности и минимизировать передвижения;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- заранее выяснить расположение ближайших укрытий.
Отдельно гражданам Украины, находящимся в Израиле, рекомендуют выполнять указания Командования тыла и следить за официальными сообщениями Посольства Украины.
Контакты в случае чрезвычайной ситуации:
- посольство Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), почта: consul_il@mfa.gov.ua
- посольство Украины в Иране: +98 9128 436 681, почта: emb_ir@mfa.gov.ua
- круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, почта: cons_or@mfa.gov.ua
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабных боевых операций Соединенных Штатов на территории Ирана.
В видеообращении, обнародованном в соцсети Truth Social, он подчеркнул, что целью кампании является защита американского народа и союзников путем устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима.
По словам Трампа, действия Тегерана представляют опасность для США, американских войск и баз за рубежом, а также для союзников в разных регионах мира.
Он также заявил, что Иран пытался возобновить свою ядерную программу после предыдущих ударов по ядерным объектам, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен это терпеть.
На фоне эскалации Министерство иностранных дел Украины заявило о неизменной поддержке иранского народа и возложило ответственность за нынешнее развитие событий на политику насилия и репрессий иранского режима.