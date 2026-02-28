В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Израиль и покинуть территорию Ирана.

Об этом сообщают в департаменте консульской службы МИД Украины.

Рекомендации МИД для украинцев на Ближнем Востоке

В Департаменте консульской службы МИД сообщили, что на фоне угрозы ракетных обстрелов и атак гражданам Украины рекомендуется:

до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Государство Израиль;

не путешествовать в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию;

сохранять бдительность и внимательно следить за сообщениями местных органов власти;

неукоснительно соблюдать меры безопасности и минимизировать передвижения;

всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

заранее выяснить расположение ближайших укрытий.

Отдельно гражданам Украины, находящимся в Израиле, рекомендуют выполнять указания Командования тыла и следить за официальными сообщениями Посольства Украины.

Контакты в случае чрезвычайной ситуации:

посольство Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram), почта: consul_il@mfa.gov.ua

посольство Украины в Иране: +98 9128 436 681, почта: emb_ir@mfa.gov.ua

круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588, почта: cons_or@mfa.gov.ua

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабных боевых операций Соединенных Штатов на территории Ирана.

В видеообращении, обнародованном в соцсети Truth Social, он подчеркнул, что целью кампании является защита американского народа и союзников путем устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима.

По словам Трампа, действия Тегерана представляют опасность для США, американских войск и баз за рубежом, а также для союзников в разных регионах мира.

Он также заявил, что Иран пытался возобновить свою ядерную программу после предыдущих ударов по ядерным объектам, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен это терпеть.

На фоне эскалации Министерство иностранных дел Украины заявило о неизменной поддержке иранского народа и возложило ответственность за нынешнее развитие событий на политику насилия и репрессий иранского режима.

