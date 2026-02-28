Среди потенциальных целей ударов США и Израиля по Ирану был верховный лидер страны Али Хаменеи, а также президент Масуд Пезешкиян и ряд высокопоставленных чиновников политического и военного руководства.

Об этом сообщили журналист Барак Равид (Axios) со ссылкой на собственные источники.

Удары по Ирану: что известно о целях атаки

По словам израильских чиновников, среди целей ударов были верховный лидер Ирана, президент страны и другие ключевые фигуры политического и военного руководства.

— Результаты атак пока остаются неясными, — отметил журналист Axios.

Между тем американские журналисты, ссылаясь на спутниковые снимки компании Airbus, утверждают, что резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране разрушена.

По данным NYT, этот комплекс обычно используется как официальная резиденция Али Хаменеи.

Reuters уточнял, что Али Хаменеи не находился в Тегеране во время атаки и был эвакуирован в безопасное место.

Иранские источники, приближенные к власти, заявили о гибели нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей.

Иранские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Аббас Арагчи находится в безопасности.

В то же время американские источники отмечают, что главной целью операции США является иранская ракетная программа. В частности, удары наносились по пусковым установкам на территории Ирана.

После ударов по Ирану сообщается о взрывах в ряде стран Ближнего Востока, где размещены американские военные объекты.

В частности, взрывы прогремели в Бахрейне, где расположена штаб-квартира Пятого флота США. В столице страны объявили призыв немедленно перейти в укрытия.

В Объединенных Арабских Эмиратах закрыли воздушное пространство после взрывов в Абу-Даби и появления дыма над городом.

В Катаре силы ПВО перехватили две иранские ракеты, а в Иордании военные заявили о перехвате двух баллистических ракет. Жители Аммана сообщали о взрывах и сиренах воздушной тревоги.

По данным CNN, эти события свидетельствуют о попытке Ирана ответить на удары США и Израиля.

Ранее Израиль нанес так называемый превентивный удар по территории Ирана, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение.

В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на силовой ответ.

