Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был среди целей ударов по Ирану — СМИ
Среди потенциальных целей ударов США и Израиля по Ирану был верховный лидер страны Али Хаменеи, а также президент Масуд Пезешкиян и ряд высокопоставленных чиновников политического и военного руководства.
Об этом сообщили журналист Барак Равид (Axios) со ссылкой на собственные источники.
Удары по Ирану: что известно о целях атаки
По словам израильских чиновников, среди целей ударов были верховный лидер Ирана, президент страны и другие ключевые фигуры политического и военного руководства.
— Результаты атак пока остаются неясными, — отметил журналист Axios.
Между тем американские журналисты, ссылаясь на спутниковые снимки компании Airbus, утверждают, что резиденция аятоллы Али Хаменеи в Тегеране разрушена.
По данным NYT, этот комплекс обычно используется как официальная резиденция Али Хаменеи.
Reuters уточнял, что Али Хаменеи не находился в Тегеране во время атаки и был эвакуирован в безопасное место.
Иранские источники, приближенные к власти, заявили о гибели нескольких высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции и политических деятелей.
Иранские СМИ сообщали, что министр иностранных дел Аббас Арагчи находится в безопасности.
В то же время американские источники отмечают, что главной целью операции США является иранская ракетная программа. В частности, удары наносились по пусковым установкам на территории Ирана.
После ударов по Ирану сообщается о взрывах в ряде стран Ближнего Востока, где размещены американские военные объекты.
В частности, взрывы прогремели в Бахрейне, где расположена штаб-квартира Пятого флота США. В столице страны объявили призыв немедленно перейти в укрытия.
В Объединенных Арабских Эмиратах закрыли воздушное пространство после взрывов в Абу-Даби и появления дыма над городом.
В Катаре силы ПВО перехватили две иранские ракеты, а в Иордании военные заявили о перехвате двух баллистических ракет. Жители Аммана сообщали о взрывах и сиренах воздушной тревоги.
По данным CNN, эти события свидетельствуют о попытке Ирана ответить на удары США и Израиля.
Ранее Израиль нанес так называемый превентивный удар по территории Ирана, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение.
В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на силовой ответ.