Вчера поздно вечером в станице Новомынская Каневского района Краснодарского края России прогремели взрывы — из-за падения обломков дрона произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Атака дронов на Краснодарский край

Российское Минобороны заявляет, что ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников, в том числе четыре дрона над территорией Краснодарского края.

По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в 03:52 пожар на нефтезаводе удалось локализовать, а в 06:51 возгорание полностью ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

В российских телеграм-каналах сообщают, что был поражен нефтеперерабатывающий завод Албашнефть.

Российский монополист Транснефть сократил прокачку сырой нефти в свою систему примерно на 250 тыс. баррелей в сутки после атаки украинских беспилотников на ключевую нефтеперекачивающую станцию Калейкино в Татарстане.

Напомним, в феврале Украина нанесла удары ракетами по стратегическому заводу в Воткинске в Удмуртии. На предприятии производят ракеты для комплексов Искандер-М, Тополь-М, Горишник и других систем.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1466-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

