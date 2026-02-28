С какими странами граничит Израиль: полный список и карта
Израиль — страна, расположенная в западной части Азии, на юго-востоке побережья Средиземного моря и на севере Красного моря. Ее столицей является Иерусалим.
Территория государства охватывает площадь в 21 937 км², из которых 21 640 км² приходится на сушу.
С какими странами граничит Израиль, читайте в нашем материале.
Израиль: с кем граничит
В мае 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, однако его четкие границы на тот момент не были установлены.
В июне 1967 года Израиль начал Шестидневную войну против Египта, Иордании и Сирии, в результате чего захватил сектор Газа, Западный берег Иордана, Голанские высоты и Синайский полуостров. На последнем начали появляться израильские поселения.
Одна из первых официально признанных сухопутных границ Израиля была закреплена в 1979 году, когда Египет стал первым арабским государством, признавшим Израиль. В рамках мирного соглашения была определена общая граница.
В 1994 году Иордания стала второй арабской страной, которая признала Израиль, и одновременно была юридически оформлена общая восточная граница.
В то же время с Ливаном мирное соглашение до сих пор не подписано. Фактической северной границей остается линия перемирия, установленная еще в 1949 году. С Сирией ситуация сложнее — пограничный вопрос до сих пор не урегулирован, в частности из-за спорных Голанских высот.
Что касается сектора Газа, то после вывода израильских войск и поселенцев в 2005 году Израиль имеет фактическую границу с этой территорией, но юридически она не определена. Военные конфликты между Газой и Израилем периодически вспыхивают.
Вопрос окончательного статуса Западного берега, сектора Газа и Восточного Иерусалима должен решаться путем прямых переговоров между Израилем и палестинской стороной. Однако, несмотря на десятилетия дипломатических усилий, договориться о границах так и не удалось.
Кто граничит с Израилем:
- Ливан — на севере;
- Сирия — на северо-востоке;
- Иордания — на востоке;
- Египет — на юго-западе.
Также:
- сектор Газа — на западе (под контролем движения ХАМАС);
- Западный берег реки Иордан — на востоке (частично под контролем Палестинской администрации).