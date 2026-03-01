Президент России Владимир Путин после ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи остался уже без трех своих ближайших друзей, и домино свергнутых диктаторов должно продолжаться.

Такое мнение высказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Что сказал Сибига о ликвидации Хаменеи

Так, Андрей Сибига обратил внимание на то, что Владимир Путин также не помог ни одному из своих союзников в трудный для них момент.

– Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше чем за год. Он также не помог ни одному из них, – напомнил министр.

Он объяснил, что такая динамика доказывает три вещи:

Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается. Пока Россия застряла в своей бессмысленной войне против Украины, которую она никогда не выиграет и отказывается прекращать, ее влияние в мире резко падает. Домино свергнутых диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно.

– Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна, – подытожил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана.

Утром 28 февраля в Иране прогремела серия мощных взрывов. Впоследствии стало известно, что речь идет о масштабной совместной операции с участием США.

