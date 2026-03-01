Извините, этот текст доступен только на “ украинский ”.

Падение режима в Иране и его перезагрузка может привести к поражению России и Китая в регионе.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Падение режима в Иране и позиция РФ и Китая: прогноз Коваленко

По прогнозу Андрея Коваленко, для России и Китая возможное падение режима в Иране стало бы значительным поражением.

– После Венесуэлы они получат второй удар от США, и это также повлияет в итоге на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе – даже теоретическая агрессия против Тайваня станет менее вероятной, – подытожил он.

Напомним, Дональд Трамп пригрозил Ирану “ударом невиданной силы” в случае новой атаки.

А министр Андрей Сибига заявил, что президент России Владимир Путин после ликвидации лидера Ирана Али Хаменеи остался уже без трех своих ближайших друзей, и домино свергнутых диктаторов должно продолжаться.

Ранее стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке резко обострился после превентивных ударов Израиля по иранским военным объектам. В ответ Иран осуществил серию ракетных атак по Израилю и ОАЭ, что привело к введению чрезвычайного положения в регионе и гибели гражданских в Абу-Даби из-за падения обломков.

По официальным данным ЦАХАЛа, почти 200 израильских самолетов одновременно атаковали около 500 целей на территории Ирана, фактически парализовав ключевые элементы его оборонной инфраструктуры.

Последствия ударов могут иметь критические политические последствия для руководства Ирана.

