Баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была сбита на пути к воздушному пространству Турции.

Такое заявление сделали в Министерстве национальной обороны Турции.

Сбивание ракеты на пути к Турции: что известно

Отмечается, что ракета летела над территорией Ирака и Сирии и была “своевременно нейтрализована” противовоздушной противоракетной обороной НАТО в Восточном Средиземноморье до того, как достигла Турции.

Падение обломков ракеты от ПВО произошло в районе Дьортйол турецкой провинции Хатай.

Минобороны Турции утверждает, что никто не пострадал в результате этого инцидента.

– Наше желание и возможности обеспечить безопасность нашей страны и граждан находятся на самом высоком уровне. Хотя Турция стоит на стороне региональной стабильности и мира, она способна гарантировать безопасность своей территории и граждан, независимо от всего, – говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что Турция оставляет за собой право реагировать на любое враждебное отношение к себе. Там призвали другие государства избегать действий, которые могут привести к расширению конфликтов в регионе.

– В этом контексте мы будем продолжать консультироваться с НАТО и другими нашими союзниками, – подытожили в Минобороны Турции.

Напомним, Али Хаменеи погиб в субботу, 28 февраля, в возрасте 86 лет в результате авиаударов Израиля и США.

Позже стало известно, что многолетний контроль израильских спецслужб над системой дорожного видеонаблюдения Тегерана стал ключевым фактором в выявлении точного местонахождения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в день атаки.

Новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу.

Сообщалось, что Израиль и США нанесли удары по зданию, где должны были выбирать нового верховного лидера Ирана.

