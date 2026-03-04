Турция заявила о обезвреживании баллистической ракеты, запущенной из Ирана
- В Минобороны Турции заявили о обезвреживании баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана в направлении турецкого воздушного пространства.
- Ракеты перехватила система ПВО и ПРО НАТО, развернутая в Восточном Средиземноморье.
- Анкара подчеркнула право реагировать на враждебные действия и заявила о дальнейших консультациях с союзниками по Альянсу.
Баллистическая ракета, запущенная с территории Ирана, была сбита на пути к воздушному пространству Турции.
Такое заявление сделали в Министерстве национальной обороны Турции.
Сбивание ракеты на пути к Турции: что известно
Отмечается, что ракета летела над территорией Ирака и Сирии и была “своевременно нейтрализована” противовоздушной противоракетной обороной НАТО в Восточном Средиземноморье до того, как достигла Турции.
Падение обломков ракеты от ПВО произошло в районе Дьортйол турецкой провинции Хатай.
Минобороны Турции утверждает, что никто не пострадал в результате этого инцидента.
– Наше желание и возможности обеспечить безопасность нашей страны и граждан находятся на самом высоком уровне. Хотя Турция стоит на стороне региональной стабильности и мира, она способна гарантировать безопасность своей территории и граждан, независимо от всего, – говорится в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Турция оставляет за собой право реагировать на любое враждебное отношение к себе. Там призвали другие государства избегать действий, которые могут привести к расширению конфликтов в регионе.
– В этом контексте мы будем продолжать консультироваться с НАТО и другими нашими союзниками, – подытожили в Минобороны Турции.
Напомним, Али Хаменеи погиб в субботу, 28 февраля, в возрасте 86 лет в результате авиаударов Израиля и США.
Позже стало известно, что многолетний контроль израильских спецслужб над системой дорожного видеонаблюдения Тегерана стал ключевым фактором в выявлении точного местонахождения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в день атаки.
Новым верховным лидером Ирана избрали сына убитого аятоллы Али Хаменеи – Моджтабу.
Сообщалось, что Израиль и США нанесли удары по зданию, где должны были выбирать нового верховного лидера Ирана.