Большинство стран ЕС не поддержали идею «вступления авансом» или «обратного расширения», которую в Европейской комиссии предложили для Украины.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

ЕС не поддерживает идею “вступления авансом” для Украины

Во время рабочего ужина послов ЕС в Брюсселе несколько дипломатов якобы сообщили команде президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что столицы их государств не готовы поддержать идею “обратного расширения”, которая предусматривает быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу.

Еще до этой встречи “несколько ключевых столиц”, которые источники не называют, согласовали довольно жесткую позицию по этому вопросу.

Речь идет о беспрецедентном предложении “вступления авансом” для Украины. Оно могло бы обеспечить частичное членство в Евросоюзе уже в 2027 году.

Такая модель не предусматривала бы ослабления требований в принципиальных базовых вопросах.

Один из дипломатов, присутствовавших на встрече, описал атмосферу ужина как “нормальную”, но добавил, что сигнал от столиц государств-членов был однозначным.

— Это уже решенный вопрос, идея с обратным расширением уже никуда не движется, — прокомментировал другой европейский дипломат.

Еще четверо дипломатов уверенно отвергли предположение, что идея «обратного расширения» могла бы быть жизнеспособной для Украины или для любой другой страны-кандидата.

— Они (в Еврокомиссии. – Ред.) создали напрасные надежды. А теперь нужно это исправить и сказать, что эта идея с обратным расширением была изначально мертва, – комментирует один из собеседников.

Другой дипломат отметил, что ЕС не может отказаться от действующих процедур и от системы оценки прогресса, основанной на заслугах.

Напомним, 9 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС готовит несколько вариантов включения членства Украины в будущее мирное соглашение.

Собеседники издания отмечали, что вступление Украины в Евросоюз может происходить постепенно и предусматривать предоставление предварительной защиты.

