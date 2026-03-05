Сийярто показал двух военных ВСУ, которых Путин освободил по просьбе Орбана
- Россия передала Венгрии двух военнопленных, которые служили в рядах ВСУ и имеют двойное гражданство.
- По словам Петера Сийярто, решение об их освобождении принял Владимир Путин после обращения премьера Венгрии Виктора Орбана.
- Венгерская сторона заявляет, что Москва не выдвигала никаких требований в обмен на передачу пленных.
Россия отдала Венгрии двух пленных военнослужащих, которые воевали в рядах ВСУ и имеют венгерское и украинское гражданство.
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Передача военных ВСУ в Венгрию: что известно
Петер Сийярто отметил, что передача военных ВСУ состоялась во время его визита в Москву.
– Мы, венгры, должны всеми силами выступать за мир, и наша важнейшая задача – никогда не допустить, чтобы Венгрия втянулась в эту войну, которая происходит в соседней стране. Мы должны держаться в стороне от этой войны и защищать каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны, – написал он.
В то же время венгерское издание Telex сообщило, что во время общения с журналистами Сийярто сказал, что российский диктатор Владимир Путин ничего не просил за передачу военнопленных.
Он добавил, что переговоры с россиянами об этих военных состоялись после того, как один из них обратился к Виктору Орбану в видеообращении, за другого пленного договорилась его мать.
Орбан 3 марта разговаривал с Путиным и попросил рассмотреть возможность освобождения этих двух военнопленных, на что глава Кремля ответил согласием.
Ранее стало известно, что МИД вызывает венгерского дипломата из-за кулуарных договоренностей Будапешта и Москвы о передаче двух украинских военнопленных с двойным гражданством.
В МИД подчеркнули, что Киев не получал официальных данных об этом обмене, а действия Путина и Орбана назвали циничным политическим пиаром перед выборами в Венгрии.
А Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права. Там требуют предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших защитников.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Орбана, Украина в течение четырех лет якобы пытается втянуть Венгрию в войну и хочет вместе с местной оппозицией “привести к власти проукраинское правительство”.
Фото: Петер Сийярто