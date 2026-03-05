Россия отдала Венгрии двух пленных военнослужащих, которые воевали в рядах ВСУ и имеют венгерское и украинское гражданство.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Передача военных ВСУ в Венгрию: что известно

Петер Сийярто отметил, что передача военных ВСУ состоялась во время его визита в Москву.

– Мы, венгры, должны всеми силами выступать за мир, и наша важнейшая задача – никогда не допустить, чтобы Венгрия втянулась в эту войну, которая происходит в соседней стране. Мы должны держаться в стороне от этой войны и защищать каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны, – написал он.

В то же время венгерское издание Telex сообщило, что во время общения с журналистами Сийярто сказал, что российский диктатор Владимир Путин ничего не просил за передачу военнопленных.

Он добавил, что переговоры с россиянами об этих военных состоялись после того, как один из них обратился к Виктору Орбану в видеообращении, за другого пленного договорилась его мать.

Орбан 3 марта разговаривал с Путиным и попросил рассмотреть возможность освобождения этих двух военнопленных, на что глава Кремля ответил согласием.

Ранее стало известно, что МИД вызывает венгерского дипломата из-за кулуарных договоренностей Будапешта и Москвы о передаче двух украинских военнопленных с двойным гражданством.

В МИД подчеркнули, что Киев не получал официальных данных об этом обмене, а действия Путина и Орбана назвали циничным политическим пиаром перед выборами в Венгрии.

А Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что передача Россией двух пленных украинцев венгерской стороне является грубым нарушением международного гуманитарного права. Там требуют предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пленных украинских граждан и дать возможность уполномоченным представителям Украины посетить наших защитников.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо с обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Орбана, Украина в течение четырех лет якобы пытается втянуть Венгрию в войну и хочет вместе с местной оппозицией “привести к власти проукраинское правительство”.

