Соединенные Штаты выступили против резолюции, принятой Советом по ядерному надзору ООН, в которой осуждаются нападения РФ на энергетическую инфраструктуру Украины как угроза ядерной безопасности.

Против резолюции также выступили Китай, Нигер и Россия, сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

США против резолюции МАГАТЭ по поводу атак на энергетику Украины

— Резолюция, принятая Советом управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран, является седьмой по Украине с момента вторжения России в соседнюю страну четыре года назад. Это первый случай, когда США выступили против такой резолюции, — отмечается в сообщении.

Американская сторона в заявлении охарактеризовала резолюцию как «ненужную» и не способствующую прекращению войны.

Сейчас смотрят

— Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение Советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией, — говорится в заявлении США к Совету от 5 марта.

Совет МАГАТЭ принял резолюцию 20 голосами «за», среди которых были Франция, Великобритания, Австралия, Канада, Южная Африка и Аргентина.

Десять государств воздержались, четыре страны проголосовали «против», сообщили дипломаты на закрытом заседании.

В число воздержавшихся вошли Бразилия, Египет, Марокко и Саудовская Аравия.

Формулировка документа оказалась менее жесткой по сравнению с предыдущими резолюциями.

В тексте резолюции указано, что Совет “еще раз подчеркивает, что атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, направленные на отключение внешнего электроснабжения атомных электростанций, в частности ЗАЭС, представляют прямую угрозу ядерной безопасности и безопасности”.

Напомним, США воздержались при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в феврале, в годовщину начала вторжения.

Тогда была принята резолюция в поддержку Украины, ее международных границ и выражена обеспокоенность по поводу усиления российских атак на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру.

Фото: Минэнерго

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.