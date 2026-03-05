Два российских нефтяных танкера, которые шли курсом на Восточную Азию, развернулись и направились в Индию. Это свидетельствует о том, что в Нью-Дели начали охотнее принимать сырую нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Bloomberg.

Российская нефть направляется в Индию: детали

Отмечается, что на российских танкерах, направляющихся в Индию, может быть около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals.

Нефть Urals, которая загружается в Балтийском и Черном морях, ранее была очень популярна среди индийских нефтеперерабатывающих заводов, но в этом году потоки резко замедлились из-за давления США.

Портовый агент отмечает, что Odune, судно типа Suezmax с 730 000 баррелей нефти, прибыло в Парадип на восточном побережье Индии 4 марта. Хотя неясно, разгружено ли оно уже.

Между тем Matari, судно типа Aframax с более чем 700 тыс. баррелей нефти, должно прибыть в Вадинар на западе Индии 5 марта.

– Индийские нефтеперерабатывающие заводы, опасаясь осложнения торговых переговоров с Вашингтоном, в последние недели сократили закупки российской нефти. Это заставило Москву искать покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива сейчас повышают риск дефицита сырой нефти, и переработчики в южноазиатской стране, похоже, возвращаются к российским баррелям, – отмечают в издании.

Журналисты предупреждают, что пункт назначения еще может измениться. В то же время отслеживание судов показывает, что уже третий танкер подал сигналы из Аравийского моря о резком повороте в направлении Индии. На его борту около 730 тыс. баррелей нефти марки Уралс.

Все три судна — Odune, Matari и Indri — были санкционированы Великобританией и Европейским Союзом в прошлом году.

Напомним, в последний раз президент США Дональд Трамп говорил о том, что Индия якобы согласилась прекратить закупку нефти в РФ, 2 февраля.

Как известно, в августе 2025 года США ввели 25-процентные пошлины на индийские товары из-за масштабных закупок Индией российских вооружений и энергоносителей.

Тогда представитель Белого дома заявил, что этот тариф отменят после прекращения Индией импорта российской нефти.

В то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди, который назвал Дональда Трампа “дорогим другом” и подтвердил снижение американских тарифов на индийскую продукцию до 18 процентов, не упомянул об отказе Нью-Дели от российской нефти в своем заявлении.

До этого Трамп сообщал о договоренности с Моди об отказе Индии от нефти РФ в октябре 2025 года. Тогда индийская сторона не подтвердила его слова и продолжила закупки российской нефти.

