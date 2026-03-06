Кремлевские чиновники активизировали критику Соединенных Штатов после начала военных операций против Ирана, используя эскалацию на Ближнем Востоке в собственной риторике.

Кремль критикует США из-за обострения на Ближнем Востоке

В Москве пытаются сформировать почву для возможных обвинений Вашингтона в случае осложнений или срыва будущих переговоров по завершению войны России против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Сейчас смотрят

– Кремлевские чиновники критикуют Соединенные Штаты за военные операции против Ирана и используют эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, чтобы создать условия для обвинения США в любых будущих неудачах в мирных переговорах по Украине, – отмечают аналитики ISW в новом отчете.

Эксперты обратили внимание на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 5 марта.

Он раскритиковал риторику Вашингтона по поводу американо-израильских операций против Ирана, заявив, что президент США Дональд Трамп и министр обороны Пит Гегсет делают противоречивые заявления о мотивах этих действий.

По словам Лаврова, США якобы стремятся посеять раздор в регионе и дестабилизировать Ближний Восток, в частности, чтобы поссорить Иран со странами Персидского залива.

– Лавров связал военную операцию в Иране с войной России в Украине, заявив, что Соединенные Штаты и Израиль намерены вовлечь страны Персидского залива в конфликт, как и Запад якобы втянул Украину в конфликт с Россией. лавров утверждал, что многие российские политики, политологи и аналитики обеспокоены временем проведения операций США против стран, с которыми они ведут переговоры, и тем, как это связано с мирными переговорами в Украине, – говорится в отчете.

По данным ISW, лавров также заявил, что часть российских политиков и экспертов считает, что “дух” американо-российского саммита в Аляске в августе 2025 года постепенно исчезает и согласился с этой оценкой.

В то же время, он частично смягчил свои слова, подчеркнув, что “дух” саммита менее важен, чем так называемые “договоренности”, достигнутые во время этой встречи.

– Однако Лавров смягчил некоторые из своих претензий, заявив, что “дух” саммита на Аляске не так важен, как так называемые “договоренности” саммита — расплывчатый термин, который кремль использует, чтобы утверждать, что США и россия заключили формальное соглашение, – отмечается в отчете.

Аналитики добавляют, что лавров заявил об отсутствии признаков того, что Соединенные Штаты ведут переговоры с россией недобросовестно.

По мнению экспертов ISW, такая позиция позволяет кремлю одновременно демонстрировать критику и избегать чрезмерного обострения отношений с администрацией США.

– Лавров также утверждал, что сам кремль не заметил признаков того, что Соединенные Штаты ведут переговоры с россией недобросовестно, действуя как умеренный голос, чтобы послать определенный месседж русскому народу и союзникам России, не слишком критикуя администрацию Трампа, – отмечают аналитики.

В отчете также отмечается, что другие российские чиновники используют американские операции против Ирана для более резкой критики США и попыток дискредитировать переговорный процесс по Украине, который проходит при участии Вашингтона.

Аналитики обращают внимание, что для ужесточения риторики кремль часто использует заместителя председателя совета безопасности РФ Дмитрия Медведева и депутатов государственной думы.

– Кремль традиционно употребляет медведева для более экстремистской риторики, чем сам кремль готов допустить при этом, отражая истинные взоры кремля; Кремль также использует депутатов Думы как рупоры своих риторических заявлений, особенно перед внутренней российской аудиторией, – отмечают эксперты.

В ISW также отмечают, что Россия продолжает затягивать переговорный процесс по войне против Украины, одновременно пытаясь избежать новых санкций или других шагов со стороны США, которые могли бы принудить Москву к реальным переговорам.

– Кремль уже давно пытается затянуть и тормозить мирные переговоры по Украине, на фоне того, как он не демонстрирует никакой заинтересованности в участии в каких-либо переговорах, не соответствующих его первоначальным военным требованиям, но ему приходится балансировать эту цель с избеганием санкций США или других мер, которые могли бы заставить россию к содержанию.

Кроме того, российское руководство вынуждено балансировать между отношениями с Соединенными Штатами и контактами со своими партнерами, в том числе противостоящими Вашингтону, включая Иран.

– Эскалация риторики кремля против Соединенных Штатов после начала американо-израильских операций против Ирана 28 февраля указывает на то, что кремль, возможно, все больше испытывает трудности с сохранением отношений с Соединенными Штатами и сохранением отношений со своими партнерами по мере продолжения операций против Ирана, – отмечается в отчете.

По мнению аналитиков, подобная информационная кампания может стать подготовкой к тому, чтобы в случае провала переговоров переложить ответственность на Соединенные Штаты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.