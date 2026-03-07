Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном снятии американских санкций с находящейся в морском транзите части российской нефти, чтобы снизить давление на мировой рынок энергоносителей.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Белый дом ищет способы сдержать рост цен на нефть и рассматривает дальнейшее снятие санкций с российского сырья.

По его словам, “сотни миллионов баррелей” нефти под санкциями сейчас находятся в море, и их увольнение позволит увеличить глобальное предложение.

Бессент подчеркнул, что эти шаги не направлены на ослабление давления на Москву.

Кроме того, Министр финансов отметил, что высокие цены на энергоносители оказывают значительное давление как в США, так и на международных рынках.

Ранее мы сообщали, что США дали Индии разрешение на закупку российской нефти. Скотт Бессент заявил, что такие действия нацелены на поддержание стабильности мирового энергетического рынка и бесперебойных поставок нефти.

