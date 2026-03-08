Удар Израиля по отелю Ramada в Бейруте: целью были иранские командиры
- Израиль нанес удар по отелю Ramada в центре Бейрута.
- По меньшей мере 4 погибших и десятки раненых, среди которых дети.
- Цель удара – ключевые командиры иранских сил Кудс.
В Бейруте в результате удара дрона по отелю Ramada 8 марта погибли по меньшей мере четыре человека.
Об этом сообщает Reuters.
Удар Израиля по отелю Ramada в Бейруте: что известно
Израильские военные заявили, что своей атакой по отелю Ramada в Бейруте они нацелились на иранских командиров, находившихся в столице Ливана.
– Удар беспилотника стал первым в пределах столицы Ливана с момента возобновления боевых действий между Израилем и Хезболлой и произошел на фоне мощных бомбардировок южных пригородов Бейрута, юга и востока страны, – уточнили журналисты.
Израиль утверждает, что его целью были ключевые командиры элитных сил Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана, но не назвал их имен.
По данным израильского военного источника, в отеле находилось пять высокопоставленных членов сил Кудс, включая сотрудников разведки и финансов.
Ливан, в свою очередь, сообщает, что в результате удара погибли четыре человека. Таким образом, число убитых военными действиями там достигло 394 человек.
Местное министерство здравоохранения уточнило, что среди погибших не менее 83 детей и 42 женщины. Там не уточняли, есть ли среди этих женщин военные.
В Израиле, в свою очередь, заявляют об уничтожении около 200 боевиков Хезболлы.
В самой Хезболле данные о потерях своих бойцов не сообщили.
Отмечается, что район Рауше на набережной Бейрута, куда попал последний удар Израиля, обычно является туристической достопримечательностью, но в последние дни он принял людей, которые остались без крова из-за забастовок. Часть остановилась в отеле Ramada.
– Удар, вероятно, поразил угловой номер люкс на четвертом этаже отеля. Репортер Reuters заметил, что окна номера были разбиты, а окружающий фасад почернел, – говорится в материале.
Министерство здравоохранения Ливана отметило, что после этой атаки получили ранения десять человек, трое из которых – дети, которые были госпитализированы и нуждаются в операциях.
На прошлой неделе Израиль заявил о ликвидации командира иранских сил Кудс Дауда Али Заде во время авиаудара.
Также, по данным израильской стороны, в результате удара по пригородам Бейрута погиб Реза Хузаи, которого называют руководителем наращивания вооружения Хезболлы и начальником штаба ливанского корпуса сил Кудс.
Израиль призвал представителей Ирана покинуть Ливан, угрожая им новыми ударами. На этом фоне десятки иранцев уже покинули страну, тогда как власти Ливана заявили о намерении задерживать бойцов Корпуса стражей исламской революции.
Между тем в Хезболле отрицают присутствие иранских военных в стране.