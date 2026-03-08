В Бейруте в результате удара дрона по отелю Ramada 8 марта погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает Reuters.

Удар Израиля по отелю Ramada в Бейруте: что известно

Израильские военные заявили, что своей атакой по отелю Ramada в Бейруте они нацелились на иранских командиров, находившихся в столице Ливана.

– Удар беспилотника стал первым в пределах столицы Ливана с момента возобновления боевых действий между Израилем и Хезболлой и произошел на фоне мощных бомбардировок южных пригородов Бейрута, юга и востока страны, – уточнили журналисты.

Израиль утверждает, что его целью были ключевые командиры элитных сил Кудс Корпуса стражей исламской революции Ирана, но не назвал их имен.

По данным израильского военного источника, в отеле находилось пять высокопоставленных членов сил Кудс, включая сотрудников разведки и финансов.

Ливан, в свою очередь, сообщает, что в результате удара погибли четыре человека. Таким образом, число убитых военными действиями там достигло 394 человек.

Местное министерство здравоохранения уточнило, что среди погибших не менее 83 детей и 42 женщины. Там не уточняли, есть ли среди этих женщин военные.

В Израиле, в свою очередь, заявляют об уничтожении около 200 боевиков Хезболлы.

В самой Хезболле данные о потерях своих бойцов не сообщили.

Отмечается, что район Рауше на набережной Бейрута, куда попал последний удар Израиля, обычно является туристической достопримечательностью, но в последние дни он принял людей, которые остались без крова из-за забастовок. Часть остановилась в отеле Ramada.

– Удар, вероятно, поразил угловой номер люкс на четвертом этаже отеля. Репортер Reuters заметил, что окна номера были разбиты, а окружающий фасад почернел, – говорится в материале.

Министерство здравоохранения Ливана отметило, что после этой атаки получили ранения десять человек, трое из которых – дети, которые были госпитализированы и нуждаются в операциях.

На прошлой неделе Израиль заявил о ликвидации командира иранских сил Кудс Дауда Али Заде во время авиаудара.

Также, по данным израильской стороны, в результате удара по пригородам Бейрута погиб Реза Хузаи, которого называют руководителем наращивания вооружения Хезболлы и начальником штаба ливанского корпуса сил Кудс.

Израиль призвал представителей Ирана покинуть Ливан, угрожая им новыми ударами. На этом фоне десятки иранцев уже покинули страну, тогда как власти Ливана заявили о намерении задерживать бойцов Корпуса стражей исламской революции.

Между тем в Хезболле отрицают присутствие иранских военных в стране.

