Комплектующие российского производства обнаружили в дроне-камикадзе, который недавно атаковал британскую авиабазу на Кипре.

Об этом пишет The Times.

Компоненты РФ в дроне, атаковавшем авиабазу на Кипре

Речь идет об иранском дроне, который попал в британскую военную базу Акротири на Кипре в воскресенье, 1 марта.

Сейчас смотрят

Согласно анализу, в нем была навигационная система производства РФ под названием Kometa-B. Она впервые была обнаружена в дронах, которые перехватила украинская ПВО в декабре.

Эта система позволяет дронам игнорировать сигналы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и точно следовать GPS-координатам даже под плотным воздействием помех.

Британская военная разведка позже отправила изъятые компоненты в лабораторию в Великобритании для дальнейшего изучения.

Между тем начальник штаба обороны Великобритании сэр Ричард Нейтон заявил, что сотрудничество между Москвой и Тегераном делает их вооруженные силы “значительно более способными и опасными”.

Напомним, нападение иранского дрона на британскую военную базу на Кипре произошло через несколько часов после того, как Великобритания согласилась разрешить Соединенным Штатам использовать свои базы для ударов по иранским ракетным объектам.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, единственный способ остановить угрозу – уничтожать ракеты до их запуска, в хранилищах или на пусковых установках.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.