В четверг, 12 марта, в пригороде американского Детройта, городе Вест-Блумфилд, мужчина на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в синагогу. На месте возник пожар, нападавшего застрелили.

Об этом сообщает CNN.

Стрельба в Вест-Блумфилде: что известно о нападении на синагогу

Отмечается, что инцидент произошел в доме Темпл Израиль, там есть детский сад и школа. По словам правоохранителей, спасатели обнаружили в задней части автомобиля нападавшего то, что выглядело как большое количество взрывчатки.

Местные правоохранители рассказали, что после того, как автомобиль врезался в здание, охрана открыла огонь и убила подозреваемого.

По информации источника Associated Press, преступник был вооружен винтовкой.

Между тем шериф округа Окленд Майкл Бушар подчеркнул, что дети и персонал синагоги не пострадали, но одного из руководителей службы безопасности сбила машина. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам Бушара, что-то загорелось внутри автомобиля. На аэрофотоснимках синагоги видно, как оттуда валит темный дым.

После нападения на церковь Темпл Израиль в городке Вест-Блумфилд полицейские управления Мичигана и в целом по США усиливают меры по защите религиозных учреждений.

В качестве меры предосторожности полицейские будут осуществлять усиленное патрулирование возле молитвенных домов и религиозных школ.

Стрельба в синагоге произошла на фоне войны США и Израиля с Ираном, которая продолжается с 28 февраля.

