В российском Тихорецке Краснодарского края прогремели взрывы. После этого на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев.

Взрывы на нефтебазе в Тихорецке: что известно

В ночь на 12 марта жители Тихорецка и окрестных районов сообщили о серии взрывов.

После этого на одном из промышленных объектов возник пожар.

По данным аналитиков ASTRA, возгорание произошло на территории нефтебазы, которая принадлежит перевалочному пункту компании Тихорецк-Нефть.

Видео пожара, которые появились в сети, были сняты вблизи трассы Р-217 Кавказ.

На кадрах видно как минимум два очага возгорания.

По словам аналитиков, вероятно, загорелись резервуары с топливом.

Что известно о нефтетерминале Тихорецк-нефть

Тихорецкий нефтяной узел считается одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России.

Объект расположен в Краснодарском крае и управляется компанией Тихорецк-Нефть, которая входит в структуру Транснефть.

Терминал используется как крупная нефтебаза и пункт перевалки нефтепродуктов.

Напомним, накануне в российском городе Тольятти также сообщали о взрывах на промышленном предприятии.

После анализа видео и фото очевидцев аналитики пришли к выводу, что, вероятно, горит территория завода КуйбышевАзот.

