В Краснодарском крае после взрывов горит нефтетерминал Тихорецк-нефть
- В Тихорецке прогремели взрывы ночью 12 марта.
- После этого загорелись резервуары на нефтебазе.
- Пожар произошел на объекте компании Тихорецк-Нефть.
В российском Тихорецке Краснодарского края прогремели взрывы. После этого на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщил OSINT-проект ASTRA после анализа фото и видео очевидцев.
Взрывы на нефтебазе в Тихорецке: что известно
В ночь на 12 марта жители Тихорецка и окрестных районов сообщили о серии взрывов.
После этого на одном из промышленных объектов возник пожар.
По данным аналитиков ASTRA, возгорание произошло на территории нефтебазы, которая принадлежит перевалочному пункту компании Тихорецк-Нефть.
Видео пожара, которые появились в сети, были сняты вблизи трассы Р-217 Кавказ.
На кадрах видно как минимум два очага возгорания.
По словам аналитиков, вероятно, загорелись резервуары с топливом.
Что известно о нефтетерминале Тихорецк-нефть
Тихорецкий нефтяной узел считается одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти на юге России.
Объект расположен в Краснодарском крае и управляется компанией Тихорецк-Нефть, которая входит в структуру Транснефть.
Терминал используется как крупная нефтебаза и пункт перевалки нефтепродуктов.
Напомним, накануне в российском городе Тольятти также сообщали о взрывах на промышленном предприятии.
После анализа видео и фото очевидцев аналитики пришли к выводу, что, вероятно, горит территория завода КуйбышевАзот.