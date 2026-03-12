Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил о переговорах с российской делегацией во главе с посланником Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом Стив Уиткофф сообщил в соцсети X.

Встреча делегаций США и России: что известно

По словам Уиткоффа, встреча состоялась в штате Флорида.

Российскую делегацию возглавлял специальный посланник президента РФ Владимира Путина — Кирилл Дмитриев.

В состав делегации США вошли:

специальный представитель президента США Стив Уиткофф;

зять президента США Джаред Кушнер;

старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

По словам Уиткоффа, стороны обсудили ряд вопросов и договорились поддерживать дальнейший контакт.

Других деталей переговоров он не сообщил.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа усилить давление на российского лидера Владимира Путина для завершения войны против Украины.

В интервью Politico и Welt Зеленский отметил, что Украина поддерживает переговоры, однако не доверяет России.

По словам президента, для достижения мира необходимо большее международное давление на Москву.

В то же время глава государства подчеркнул, что Украина до сих пор не получила четкого ответа относительно будущих гарантий безопасности, которые должны стать основой потенциального мирного соглашения.

