Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командующий военизированными силами Басидж Голамреза Сулеймани погибли в результате ночного авиаудара Израиля.

Об этом сообщили командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Армия обороны Израиля подтвердила нападение на секретаря Совета национальной безопасности Ирана Лариджани.

В то же время в ЦАХАЛе заявили, что в результате отдельного удара был убит командир Басиджа Голамреза Сулеймани, который занимал эту должность в течение последних шести лет.

– Лариджани и командира Басиджа ликвидировали за одну ночь. Они присоединились к руководителю программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам оси зла в глубинах ада, – заявил Кац.

Отмечается, что под командованием Сулеймани подразделение Басидж организовало основные репрессивные операции в Иране, применяя жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских протестующих.

Лариджани, который принадлежит к правящей верхушке Ирана, курировал дипломатические усилия по ядерной сделке с США. Это произошло в период, когда всего за месяц до начала его миссии Вашингтон официально внес Лариджани в санкционные списки за нарушение прав человека.

ЦАХАЛ заявил также о нанесении ударов по ключевым объектам обороны Ирана: под удары попали десятки складов вооружения и пунктов управления в Тегеране. Помимо уничтожения запасов ракет и беспилотников, израильские силы ликвидировали штаб-квартиру ВМС КСИР, где базировалось высшее командование страны.

