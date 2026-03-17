ЦАХАЛ ликвидировал секретаря Совбеза Ирана Лариджани и командующего подразделением Басидж Сулеймани
- В результате ночных авиаударов Израиля ликвидировали секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани и многолетнего руководителя подразделения Басидж Голамреза Сулеймани.
- ЦАХАЛ подтвердил уничтожение обоих высокопоставленных чиновников, которые играли ключевую роль в ядерной программе и подавлении внутренних протестов в Иране.
Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и командующий военизированными силами Басидж Голамреза Сулеймани погибли в результате ночного авиаудара Израиля.
Об этом сообщили командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.
Гибель иранских чиновников в результате ударов Израиля
Армия обороны Израиля подтвердила нападение на секретаря Совета национальной безопасности Ирана Лариджани.
В то же время в ЦАХАЛе заявили, что в результате отдельного удара был убит командир Басиджа Голамреза Сулеймани, который занимал эту должность в течение последних шести лет.
– Лариджани и командира Басиджа ликвидировали за одну ночь. Они присоединились к руководителю программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным членам оси зла в глубинах ада, – заявил Кац.
Отмечается, что под командованием Сулеймани подразделение Басидж организовало основные репрессивные операции в Иране, применяя жестокое насилие, массовые аресты и силу против гражданских протестующих.
Лариджани, который принадлежит к правящей верхушке Ирана, курировал дипломатические усилия по ядерной сделке с США. Это произошло в период, когда всего за месяц до начала его миссии Вашингтон официально внес Лариджани в санкционные списки за нарушение прав человека.
ЦАХАЛ заявил также о нанесении ударов по ключевым объектам обороны Ирана: под удары попали десятки складов вооружения и пунктов управления в Тегеране. Помимо уничтожения запасов ракет и беспилотников, израильские силы ликвидировали штаб-квартиру ВМС КСИР, где базировалось высшее командование страны.