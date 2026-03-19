В Белый дом с просьбой одобрить обращение в Конгресс о выделении более $200 млрд на финансирование войны в Иране обратился Пентагон.

Пентагон просит еще $200 млрд на войну с Ираном

Как пишет издание The Washington Post, эта сумма значительно превысит затраты на масштабную кампанию воздушных атак, которую администрация проводила до сих пор. Три человека, осведомленные с делом, подтвердили, что Министерство обороны хочет получить пакеты такого размера.

Остается непонятным, какую сумму Белый дом попросит утвердить Конгресс. По мнению некоторых чиновников Белого дома, говорит чиновник администрации, запрос Пентагона не имеет реалистичных шансов на утверждение в Конгрессе.

Чиновник и три других лица отметили, что за последние две недели Пентагон выдвинул несколько различных предложений по финансированию.

Запрос, вероятно, вызовет серьезное политическое сражение в Конгрессе, потому что общественная поддержка этих усилий остается вялой, а демократы выражают резкую критику.

Республиканцы выразили поддержку предстоящему дополнительному запросу, однако не определились с законодательной стратегией и не нашли четкого пути для преодоления порога в 60 голосов в Сенате.

Во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал покончить с американским авантюризмом за рубежом и часто критиковал администрацию Байдена за объем средств, утвержденных для финансирования войны в Украине.

