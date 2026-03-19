В четверг, 19 марта, специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

В тот же день правительство Беларуси освободило 250 заключённых, пишет Reuters.

США смягчили санкции против Беларуси

Как заявил Коул во время пресс-конференции в Минске, о снятии санкций спецпредставитель США объявил после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Санкции будут сняты с Министерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка.

Из санкционного списка США также будут исключены Белорусская калийная компания и Беларуськалий, которые являются основными производителями калийных удобрений.

Спецпредставитель президента США пообещал, что отмена ограничений произойдёт быстро.

Беларусь освободила 250 политзаключённых

Сегодня также стало известно, что правительство Беларуси освободило 250 заключённых. 235 человек были освобождены на территории страны, ещё 15 направили в Литву, сообщило посольство США в Вильнюсе.

Об этом было договорено во время встречи спецпосланника США Джона Коула с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Как сообщает белорусское издание Наша Нива, 18 марта президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил со спецпосланником президента США Джоном Коулом вопрос освобождения политических заключённых. Переговоры прошли в Минске.

Среди освобождённых — Екатерина Андреева (журналистка), Эдуард Пальчис (блогер), Настя Лойка (правозащитница), Никита Золотар (был заключённым несовершеннолетним за участие в протестах), Михаил Лапунов (отец Никиты, также политический заключённый), Сергей Мавшук (получил 6,5 лет за участие в протестах) и другие.

Ранее сообщалось, что диктатор Лукашенко помиловал 123 заключённых. Среди них — белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Связанные темы:

