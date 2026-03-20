Во время украино-американской встречи стороны обсудят подготовку будущих трехсторонних переговоров, санкции против России и работу над договорами между Украиной и США относительно гарантий безопасности и восстановления.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в пятницу, 20 марта, во время общения с журналистами.

Двусторонняя встреча Украины и США: что известно

По словам главы государства, двусторонняя встреча Украины и США должна состояться 21 марта в Соединенных Штатах.

— Будут подниматься все вопросы. Подготовка к трехсторонней будущей встрече. Мы хотим четких дат, хотя бы примерно. Все понимаем, что ситуация на Ближнем Востоке, война, влияет на перенос этой даты. Уже не первый раз переносится трехсторонняя встреча. Хочется большей конкретики по этому поводу, – отметил президент.

Зеленский добавил, что диалог с американской стороной должен продолжаться в тесном формате, в частности в части санкций против России.

Президент подчеркнул, что недавнее снятие американских санкций с российской энергетики создает риски для Украины, означает “увеличение денег для России” и, как следствие, ведет к “увеличению возможностей РФ на фронте”.

— Это опасно. Я считаю, что эта встреча с этой точки зрения также важна, – отметил он.

По словам президента, также будет продолжаться работа над двусторонними документами, которые касаются будущего завершения войны, гарантий безопасности и восстановления Украины.

Политическая часть переговорной группы будет проводить переговоры в США, несмотря на нежелание российской стороны продолжать мирный диалог.

Соглашение с США по производству дронов

Президент также отметил, что украинская команда во время будущей встречи в США может поднять вопрос подписания соглашения о производстве дронов (Drone Deal).

Зеленский напомнил, что год назад Украина предлагала это соглашение Соединенным Штатам, поскольку США являются приоритетным партнером.

По его словам, речь идет о дронах-перехватчиках, прежде всего морских, а также дальнобойных дронах, которые уже прошли проверку войной.

Соглашение также предусматривает обмен важными знаниями и тренировки.

— Я очень заинтересован подписать это соглашение с нашим близким партнером — Соединенными Штатами Америки. Поэтому, когда президент Трамп будет готов, я точно буду готов. Я думаю, наша переговорная группа будет обсуждать и этот вопрос, — сказал глава государства.

