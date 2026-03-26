Североатлантический альянс ожидает, что Россия может сосредоточиться на атаках по энергетической инфраструктуре союза в случае нападения на страны НАТО.

Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 год, пишет Радио Свобода.

Атака РФ на НАТО: что известно

Отмечается, что альянс усиливает обучение в этом направлении, пользуясь опытом, приобретенным Украиной.

Сейчас смотрят

– Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО, – говорится в документе.

Упоминаются также осенние военные учения, которые, в частности, позволили сформировать «понимание того, что необходимо для обеспечения безопасности поставок».

Так, в новом ежегодном отчете НАТО за 2025 год Россия официально определена как наиболее значительная и прямая угроза безопасности евроатлантического региона. В альянсе подчеркивают: Кремль не только продолжает войну против Украины, но и усиливает гибридное давление на страны НАТО через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

На фоне этого НАТО делает акцент на усилении поддержки Украины, которая остается ключевым фактором безопасности в Европе. В документе подчеркивается, что союзники помогают Киеву не только для завершения войны, но и для достижения долгосрочного и справедливого мира.

В альянсе прямо указывают: поддержка Украины будет носить стратегический характер. Речь идет о наращивании военной помощи, обучении украинских военных, логистике и полной совместимости ВСУ со стандартами НАТО. Параллельно запускается новое направление — интеграция оборонной промышленности Украины в систему союзников, включая инвестиции и совместные проекты.

Отдельно в отчете зафиксирован рекордный рост оборонных расходов НАТО. В 2025 году страны Европы и Канада потратили на оборону 574 млрд долларов — это на 20% больше, чем в прошлом году. Впервые все 32 союзника достигли целевого уровня в 2% ВВП.

По сравнению с 2024 годом только две европейские страны – Чехия и Венгрия – сократили оборонные расходы, если учитывать инфляцию. Самые низкие показатели у Бельгии, Испании, Албании и Канады (2%), самые высокие – у Польши (4,3%), стран Балтии (4–3,4%), Дании (3,3%) и Норвегии (3,2%).

В то же время США сохраняют ключевую роль в финансировании альянса, обеспечивая около 60% общих расходов. Президент США Дональд Трамп уже предупредил, что НАТО ожидают серьезные вызовы, если союзники не усилят ответственность за глобальную безопасность.

Напомним, 22 марта в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса по вопросам трансформации адмиралом Пьером Вандье.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.