НАТО усиливает защиту энергетического сектора из-за угрозы со стороны России
- НАТО считает, что в случае атаки Россия может нацеливаться прежде всего на энергетическую инфраструктуру, поэтому альянс усиливает учения и координацию защиты.
- В отчете за 2025 год Россия названа главной угрозой безопасности, в частности из-за диверсий, киберопераций и нарушений воздушного пространства.
- Альянс параллельно наращивает поддержку Украины, включая военную помощь, учения и интеграцию оборонной промышленности.
Североатлантический альянс ожидает, что Россия может сосредоточиться на атаках по энергетической инфраструктуре союза в случае нападения на страны НАТО.
Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте за 2025 год, пишет Радио Свобода.
Атака РФ на НАТО: что известно
Отмечается, что альянс усиливает обучение в этом направлении, пользуясь опытом, приобретенным Украиной.
– Военная агрессия России против Украины продемонстрировала, что энергетика, вероятно, также станет одной из главных целей в случае любой атаки против НАТО, – говорится в документе.
Упоминаются также осенние военные учения, которые, в частности, позволили сформировать «понимание того, что необходимо для обеспечения безопасности поставок».
Так, в новом ежегодном отчете НАТО за 2025 год Россия официально определена как наиболее значительная и прямая угроза безопасности евроатлантического региона. В альянсе подчеркивают: Кремль не только продолжает войну против Украины, но и усиливает гибридное давление на страны НАТО через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.
На фоне этого НАТО делает акцент на усилении поддержки Украины, которая остается ключевым фактором безопасности в Европе. В документе подчеркивается, что союзники помогают Киеву не только для завершения войны, но и для достижения долгосрочного и справедливого мира.
В альянсе прямо указывают: поддержка Украины будет носить стратегический характер. Речь идет о наращивании военной помощи, обучении украинских военных, логистике и полной совместимости ВСУ со стандартами НАТО. Параллельно запускается новое направление — интеграция оборонной промышленности Украины в систему союзников, включая инвестиции и совместные проекты.
Отдельно в отчете зафиксирован рекордный рост оборонных расходов НАТО. В 2025 году страны Европы и Канада потратили на оборону 574 млрд долларов — это на 20% больше, чем в прошлом году. Впервые все 32 союзника достигли целевого уровня в 2% ВВП.
По сравнению с 2024 годом только две европейские страны – Чехия и Венгрия – сократили оборонные расходы, если учитывать инфляцию. Самые низкие показатели у Бельгии, Испании, Албании и Канады (2%), самые высокие – у Польши (4,3%), стран Балтии (4–3,4%), Дании (3,3%) и Норвегии (3,2%).
В то же время США сохраняют ключевую роль в финансировании альянса, обеспечивая около 60% общих расходов. Президент США Дональд Трамп уже предупредил, что НАТО ожидают серьезные вызовы, если союзники не усилят ответственность за глобальную безопасность.
Напомним, 22 марта в Украину впервые за время полномасштабной войны прибыла делегация военного командования НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса по вопросам трансформации адмиралом Пьером Вандье.