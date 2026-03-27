Украина предоставляет странам Ближнего Востока экспертную помощь для защиты гражданской инфраструктуры и людей.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил 27 марта во время пребывания в Саудовской Аравии.

Украина готова делиться опытом в противодействии дронам

По словам главы государства, у Украины есть системный опыт противодействия дроновым атакам, которые, как он отметил, стали “главным вызовом в мире”, и она готова передавать этот опыт партнерам.

Сейчас смотрят

— Мы видим программы применения и производства (оружия, — Ред.) в России – там происходит такой сдвиг от массового баллистического производства и применения к массированным атакам дронов – это дешевле и можно разрушать критическую инфраструктуру. Поэтому наш опыт очень важен. Россия точно помогает Ирану, Украина предоставляет точную экспертизу странам (Ближнего Востока, — Ред.) для защиты гражданской инфраструктуры и людей, – рассказал президент в интервью телеканалу ICTV для телемарафона Єдині новини.

Зеленский также заявил, что помощь странам Ближнего Востока позволяет покрывать критические потребности Украины.

— В свою очередь, у меня есть вопросы, касающиеся дефицита дизельного топлива. Я понимаю задачи Кабмина и Нафтогаза в сфере безопасности Украины, и я решаю этот вопрос. 90 % возможного дефицита приходится на дизельное топливо, поэтому мы закрываем этот вопрос, – сказал глава государства.

Комментируя возможность получения помощи для отражения баллистических угроз, президент отметил, что “Восток всегда осторожен”.

— Хочу лишь сказать, что были две важные встречи, они позитивны для нас, – заметил президент.

Напомним, 26 марта Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где, по его словам, были запоанированы важные встречи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.