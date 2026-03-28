Россия проводит спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока, что может свидетельствовать о подготовке к возможным атакам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

— На агрессора нужно давить. Снятие санкций — это точно не давление. Получается, честно говоря, странно: снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы бить по объектам, и туда входят также страны, которые говорят о снятии санкций, или их снимают. Пусть люди сами делают выводы, — сказал он.

Зеленский сообщил, что ежедневно получает данные от украинской разведки и поделился информацией из утреннего доклада о деятельности российских спутников.

Президент отметил, что спутники РФ снимали военные объекты США в регионе Ближнего Востока в интересах России.

— 24 марта они сняли совместную американо-британскую военную базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. По нашим оценкам, предварительная съемка проводилась 19 января, — рассказал Зеленский.

Он добавил, что далее россияне делали снимки международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.

25 марта спутники РФ снимали авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

26 марта были сделаны снимки нефтегазового месторождения Шайбах в Саудовской Аравии, авиабазы Инджирлик в Турции и авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Также, по словам президента, “что-то в городе Хайфе снимали”, однако точных данных нет.

— Вот вы меня спрашиваете по поводу санкций — на что это влияет? В этом списке нет объектов в Украине. Снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, американо-английские базы и т. д. Так кто кому помогает? — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что россияне всегда снимают объекты для нанесения ударов.

Поэтому, по его словам, когда спутники снимают объекты в Украине, сразу становится понятно, что эти объекты нужно закрывать, и начинается операция по их уничтожению.

Президент добавил, что речь идет об объектах энерго- и водоснабжения, а также о военных объектах.

— Все знают, для чего идет съемка, для чего идет повторная съемка. Все знают, для чего нужна третья съемка, все знают, что удар будет точно нанесен. Если русские это делают, как можно снимать санкции?, — сказал Зеленский.

Связанные темы:

