Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение российского завода Промсинтез украинскими войсками.

Об этом 28 марта в 15.01 сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что удар по заводу Промсинтез в Чапаевске Самарской области России нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.

Атаковали предприятие украинскими ракетами FP-5 Фламинго.

— Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне, – говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба.

Пораженный завод ежегодно производит более 30-ти тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения. Эти компоненты враг использует для снаряжения боеприпасов, применяемых в войне против Украины.

Напомним, ночью в Чапаевске Самарской области во время ракетной опасности раздались взрывы.

Губернатор Самарской области сообщал, что пострадавшие и повреждения на социальных, жилых объектах не зафиксированы.

