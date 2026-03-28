ВСУ поразили российский завод Промсинтез ракетами Фламинго — Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение российского завода Промсинтез украинскими войсками.
Об этом 28 марта в 15.01 сообщили в Генштабе.
Атака на завод Промсинтез 28 марта: что известно
В ведомстве отметили, что удар по заводу Промсинтез в Чапаевске Самарской области России нанесли воины ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ.
Атаковали предприятие украинскими ракетами FP-5 Фламинго.
— Подтверждено поражение объекта с последующим взрывом в производственной зоне, – говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
В настоящее время уточняются масштабы нанесенного ущерба.
Пораженный завод ежегодно производит более 30-ти тысяч тонн взрывчатых веществ военного назначения. Эти компоненты враг использует для снаряжения боеприпасов, применяемых в войне против Украины.
Напомним, ночью в Чапаевске Самарской области во время ракетной опасности раздались взрывы.
Губернатор Самарской области сообщал, что пострадавшие и повреждения на социальных, жилых объектах не зафиксированы.