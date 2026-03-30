Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что в течение ближайших недель состоится встреча в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами в понедельник, 30 марта.

— Я не считаю, что у нас глухой угол. Глухой угол, после которого что нам всем делать? Сдаться? Расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути, делать по крайней мере все для этого, — отметил президент.

По словам Зеленского, для уверенности во время переговоров “нужно быть сильным на поле боя”.

— Я благодарен Вооруженным силам. Сегодня мы гораздо сильнее, чем полгода назад, — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что украинская переговорная группа готова к встречам в любом формате и в любом месте, кроме России и Беларуси.

— Сейчас мяч находится на стороне и США, и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат. Дай Бог, чтобы в ближайшие недели у нас появилась такая возможность, — отметил глава государства.

Он напомнил, что проведение трехсторонней встречи откладывается из-за того, что внимание Соединенных Штатов сейчас сосредоточено на войне в Иране.

Из-за рисков для безопасности США предлагают провести переговоры на своей территории.

Россия не соглашается на такой вариант и предлагает в качестве возможных площадок Турцию или Швейцарию.

