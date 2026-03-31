Польша не рассматривает возможность передислокации батарей Patriot на Ближний Восток, несмотря на запросы со стороны США.

Об этом сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в сети Х.

— Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. Ничего не изменилось, и мы не планируем их никуда передислоцировать! Наши союзники знают и понимают, насколько важна наша миссия. Безопасность Польши является нашим абсолютным приоритетом, — написал Косиняк-Камыш.

Министр отреагировал на информацию Rzeczpospolita об обращении США к Польше с просьбой о помощи на Ближнем Востоке.

Сейчас смотрят

По данным издания, Соединенные Штаты якобы предлагали переместить на Ближний Восток одну из польских батарей Patriot и получить польские ракеты.

Также в материале говорилось о возможных задержках дальнейших поставок вооружения.

Руководитель канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий также прокомментировал ситуацию в эфире Polsat News.

Он заявил, что Польша остается надежным союзником США и выполняет все обязательства как государство, отвечающее за защиту восточного фланга НАТО и границы Европейского Союза.

— На нас лежит очень тяжелое бремя, например, когда речь идет о перевооружении польской армии и о том, что происходит на границе с Беларусью. Это вызовы, с которыми сталкивается польская армия. Я думаю, что американцы видят, насколько огромно участие Польши на восточном фланге НАТО, — отметил Богуцкий.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.