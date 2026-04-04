Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки уже на следующей неделе.

Об этом сообщает прессслужба военного блока.

Визит Марка Рютте в США: что известно

8 апреля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибудет с визитом в США.

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В этот день у него состоится встреча с президентом США Дональдом Трампом, а также с госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом.

9 апреля Марк Рютте выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Институтом президентского фонда Рональда Рейгана.

В период с 10 по 12 апреля генеральный секретарь примет участие в Бильдербергской встрече.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников за то, что они не помогают в войне с Ираном, и заявил, что хочет пересмотреть членство в НАТО.

1 апреля в интервью The Telegraph Трамп подчеркнул серьезность намерений выйти из НАТО, а также похвалил государственного секретаря США Марко Рубио за то, что тот также высказывался против членства США в НАТО.

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