Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется на Ближний Восток — после того, как прошлой ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии.

Об этом сообщает канал Sky News.

Стармер посетит Ближний Восток

Так, Кир Стармер направляется в Персидский залив, где встретится с экипажами Королевских военно-воздушных сил, защищающими воздушное пространство союзников.

Сейчас смотрят

Накануне США и Иран договорились о временном перемирии с целью разблокирования Ормузского пролива — жизненно важного маршрута для поставок нефти и газа в мир.

По словам Кира Стармера, соглашение о перемирии принесет облегчение региону и миру.

Сегодня Стармер проведет двусторонние встречи с партнерами из Персидского залива и региональными лидерами, хотя Даунинг-стрит еще не сообщила, с кем именно он встретится. В то же время отметили, что эти встречи будут сосредоточены на восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

Источник : Sky News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.