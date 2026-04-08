В МИД Украины заявили, что рекомендуют гражданам и дальше воздерживаться от путешествий в Венгрию.

Рекомендации относительно посещения украинцами Венгрии

Спикер МИД Георгий Тихий советует украинцам и дальше воздерживаться от поездок в Венгрию.

— Призыв обходить поездки в Венгрию остается в силе ввиду того, что мы не знаем, что там в голове, извините, у венгерских властей. Если они сделали с инкассаторами то, что сделали, то какие гарантии, что они завтра не схватят еще кого-то под какими-то надуманными предлогами, — сказал спикер МИД во время брифинга.

Он отметил, что украинцам по тем же причинам следует также отказаться и от участия в наблюдательных миссиях на выборах в Венгрии.

— Мы официально обратились с призывом воздержаться от направления наблюдателей в Венгрию и рекомендуем украинцам, которые входят в международные миссии, тоже воздержаться от поездок или регистрации как наблюдателей на венгерских выборах, просто понимая, насколько официальный Будапешт сделал Украину темой предвыборной кампании, манипуляции и провокаций. Это касается и международных и национальных организаций, — подчеркнул Тихий.

Напомним, что 5 марта на территории Венгрии правоохранители незаконно задержали две инкассаторские машины Ощадбанка.

После этого инцидента МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в данную страну.

