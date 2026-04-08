Представители США отправятся в Исламабад для переговоров с Ираном, сообщает Белый дом.

Вэнс, Уиткофф, Кушнер отправятся в Исламабад на переговоры с Ираном

Команда переговорщиков США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента Стивом Уиткоффом, зятем президента Джаредом Кушнером отправится в Исламабад для переговоров с Ираном в субботу, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

– Я могу объявить, что президент отправляет переговорную команду во главе с Вэнсом, Уиткоффом и Кушнером в Исламабад на переговоры в выходные. Первый раунд переговоров запланирован на утро субботы по местному времени, и мы ожидаем этих встреч, – заявила Левитт.

В то же время она отметила, что желание США вести переговоры с Ираном напрямую зависит от того, останется ли открытым Ормузский пролив. Она отметила, что наблюдается рост трафика через пролив, и добавила, что информация о перекрытии этого морского пути не является достоверной.

Сейчас смотрят

Левитт сообщила, что бесперебойное движение по проливу остается приоритетом для Вашингтона.

Кроме того, она отметила, что в следующие две недели, в частности, будут обсуждаться вопросы того, как США могут получить прибыль от этого пролива.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.