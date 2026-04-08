Правительство Венгрии подписало соглашение с Россией о расширении экономических, торговых, энергетических и культурных связей. Это свидетельствует о том, насколько ближе друг к другу хотят стать Будапешт и Москва.

Об этом пишет издание Politico.

Сотрудничество РФ и Венгрии

Известно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписали 12-пунктный план сотрудничества. В тексте очерчивается сотрудничество стран в таких сферах, как ядерное топливо, образование и спорт.

Пока Орбан хвастается своими тесными связями с Кремлем, его предвыборный соперник Петер Мадьяр утверждает, что это его “ахиллесова пята”, обвиняя правительство в “откровенной измене” из-за его связей с Москвой.

В декабре 2025 года в Москве прошел саммит Российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Тогда представители двух стран обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, совместную деятельность в энергетическом секторе, промышленности, здравоохранении, сельском хозяйстве, строительстве, а также в культурной и гуманитарной сфере.

Они также подчеркнули важность “развития долгосрочных, взаимовыгодных связей между двумя странами в сферах общего интереса”.

По словам Сийярто, подписанный документ — это двустороннее сотрудничество, которое руководствуется национальными интересами.

Согласно документам, среди согласованных пунктов было обязательство обратить вспять негативную динамику двусторонней торговли, поскольку объем перевозок товаров сократился в результате санкций ЕС против России.

Соглашение также дает возможность российским компаниям реализовать новые проекты в сфере электроэнергетики и водородной энергетики в Венгрии, а также для более тесного сотрудничества в сферах нефти, газа и ядерного топлива.

Согласно тексту соглашения, Будапешт согласился рассмотреть возможность более широкого преподавания русского языка в учебных заведениях.

В то же время в одном из подписанных документов отмечается, что укрепление связей с Россией не должно противоречить обязательствам Венгрии перед ЕС.

Напомним, что для венгерского премьера Виктора Орбана воскресенье, 12 апреля, станет серьезным испытанием, ведь его популистская партия Фидес значительно отстает в опросах от правоцентристской оппозиционной партии Тиса Петера Мадяра.

Орбан пытается представить свои дружеские отношения с Москвой как аргумент для победы на выборах, обвиняя своего соперника Мадяра в том, что тот якобы планирует втянуть Венгрию в войну в Украине.

Источник : Politico

