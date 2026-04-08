Исключений не будет: Трамп пригрозил пошлинами странам, которые будут поставлять оружие Ирану
В своей соцсети Truth Social Дональд Трамп обнародовал заявление, в котором ясно дал понять о рисках для стран, которые будут отправлять Ирану оружие.
— Страна, поставляющая военное оружие в Иран, будет немедленно облагаться пошлиной в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, с немедленным вступлением в силу, — написал он.
Президент США заверил, что исключений не будет ни для одной страны.
— Никаких исключений или льгот не будет, – отметил он.
Напомним, что 8 апреля Трамп сообщил, что США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня и готовятся к возможным прямым переговорам, которые могут стать основой для долгосрочного мирного соглашения.
В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и на период действия перемирия объявили о намерениях открыть Ормузский пролив.
Известно, что 10 апреля в Исламабаде могут состояться первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию. В них могут принять участие специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и вице-президент Джей Ди Вэнс.