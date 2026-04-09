После смертельной атаки Израиля в сентябре 2024 года, когда взорвались тысячи пейджеров Хезболлы, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предложило свою помощь Ирану, который является главным спонсором этой организации, признанной в США террористической.

Об этом сообщает The Washington Post.

Двойная игра Венгрии: что известно

Таким образом, глава венгерского МИД Петер Сийярто в разговоре с коллегой из Ирана Аббасом Арагчи заявил, что спецслужбы его страны уже контактируют с иранскими и готовы передать всю собранную информацию и документы.

Соответствующую информацию журналисты записали с копии стенограммы разговора от 30 сентября, полученного и заверенного западной разведывательной службой.

Отмечается, что в то время Будапешт находился в центре внимания, поскольку тайваньская компания, чей бренд был размещен на устройствах, сообщила журналистам, что эти пейджеры были изготовлены венгерской компанией по лицензионному соглашению.

Сиярто стремился подчеркнуть Арагчи, что его страна никоим образом не была причастна к нападению 17 сентября в Ливане, в результате которого погибли 12 человек и были ранены по меньшей мере 2800, и что пейджеры не были изготовлены в Венгрии.

Но этот звонок, как и очевидная готовность Сиярто заручиться приверженностью министра иностранных дел Ирана, вызывает вопрос об отношениях правительства Орбана с Ираном в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа находится в конфликте с Тегераном.

При этом Белый дом оказывает поддержку кампании Орбана по переизбранию на выборах по высоким ставкам.

Поведение Сийярто также противоречит официальной политике правительства Орбана по поводу якобы поддержки Израиля в этой войне.

К тому же, как и президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху

также публично поддержал Орбана на апрельских выборах.

Правительство Орбана, в свою очередь, было оплотом поддержки движения MAGA, а само премьер возглавляло усилия, направленные на создание христианского националистического фронта против мигрантов по всей Европе, одновременно объединяясь с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в СМИ появились записи, где Петер Сийярто якобы обещает Лаврову передать документы по вступлению Украины в ЕС.

После публикации этой информации Еврокомиссия потребовала объяснений от Венгрии относительно контактов с РФ.

