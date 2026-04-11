Заявление Трампа относительно Ормузского пролива

Глава Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что США начали разминирование Ормузского пролива “как услугу странам всего мира”.

В сообщении президент США заявил, что иранский флот и военно-воздушные силы уничтожены, системы противовоздушной обороны не работают, а ракетные и беспилотные производства почти полностью разрушены.

Также президент США отметил, что иранские минные тральщики были уничтожены.

По словам президента США, главной угрозой для судоходства в Ормузском проливе остаются морские мины. Именно поэтому США приступают к операции по их обезвреживанию.

— Сейчас мы начинаем процесс разминирования Ормузского пролива как услугу странам всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы проделать эту работу самостоятельно, – добавил он.

Он повторил предварительный комментарий о том, что пустые танкеры “из многих стран” следуют в США за нефтью.

— Однако, что очень интересно, пустые нефтевозы из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью, — заявил Трамп.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

В тоже время, как пишет BBC, После договоренности о перемирии через Ормузский пролив прошло 15 судов, из них 4 — танкеры с нефтью или газом. До начала конфликта через Ормузский пролив в среднем ежедневно проходило около 138 судов.

