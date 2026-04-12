Соединенные Штаты “не смогли завоевать доверие иранской делегации” во время неудачных мирных переговоров в Пакистане.

Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

В публикации в сети X Галибаф отметил, что его страна добросовестно вступила в переговоры и предложила “инициативы, направленные на будущее”.

Сейчас смотрят

— Однако из-за опыта двух предыдущих войн мы не имеем доверия к противоположной стороне, — отметил он в воскресенье, 12 апреля.

По словам Галибафа, “противоположная сторона не смогла завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров”

Марафонские переговоры между Вашингтоном и Тегераном в Исламабаде зашли в тупик поздно вечером в субботу, 11 апреля.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран “решил не принимать наши условия”.

Он отметил, что американские переговорщики стремились получить подтверждение того, что Иран не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

Президент Дональд Трамп написал в публикации в Truth Social, что Иран был “очень непоступчивым” в этом “единственном самом важном вопросе”.

В публикации Трамп заявил, что США вскоре “начнут процесс блокирования всех судов, которые пытаются войти или выйти из Ормузского пролива”.

Он пригрозил, что “любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен”.

Президент США также принизил значение субботних переговоров о прекращении огня, заявив, что достижение мирного соглашения “не имеет никакого значения”.

Общаясь с журналистами возле Белого дома, президент заявил о военной победе над Ираном и сказал о переговорах в Пакистане:

— Мы выигрываем в любом случае.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.