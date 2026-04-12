12 апреля на пляже Кальви в уезде Ляэне-Вирумаа Эстонии был найден обломок дрона.

Как пишет ERR, утром 12 апреля местный житель наткнулся на фрагмент беспилотника на пляже Кальви в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа.

В Департаменте полиции безопасности Эстонии (Капо) сообщили, что речь идет не о падении дрона, а о части крыла, которую волны вынесли на берег.

По предварительной оценке найденный объект может быть частью украинского беспилотника.

Правоохранители отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия, поэтому более подробную информацию не разглашают.

Напомним, в конце марта беспилотник, залетевший на территорию Эстонии из РФ, врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. Инцидент произошел во время массированной атаки украинских дронов по российским целям.

Впоследствии, во время пресс-конференции с главой европейской дипломатии Каей Каллас, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия целенаправленно отклоняет украинские дроны в сторону стран Балтии, чтобы использовать такие инциденты в пропагандистских целях.

В начале апреля российские медиа сообщали, что РФ пригрозила странам Балтии из-за ударов по российским портам на Балтийском море. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что якобы “предоставление воздушного пространства” для украинских ударов по российским объектам в регионе будет иметь последствия в случае продолжения такой практики.

Тогда в Латвии заявили о дезинформационной кампании со стороны России.

В Эстонии отрицали обвинения РФ в отношении якобы “разрешения Украине” на использование воздушного пространства.

Связанные темы:

