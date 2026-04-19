Классическая военная победа Украины или России в войне в данный момент маловероятна, поскольку на оккупированных территориях находятся сотни тысяч российских военных.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в эфире Radio NV.

Роб Бауэр о войне в Украине

По словам Бауэра, на оккупированных территориях Украины сейчас находится около 700 тыс. российских военных.

Сейчас смотрят

Именно это, по его мнению, затрудняет возможность быстрого вытеснения оккупантов и достижения классической военной победы.

— Классическая военная победа любой из сторон на данный момент маловероятна, — подчеркнул адмирал.

Бауэр отметил, что такое количество российских войск создает сложные условия для изменения ситуации на фронте.

Он подчеркнул, что союзники должны сделать выводы из хода войны.

Адмирал также заявил, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы Украина получила всю необходимую помощь еще в 2022 году.

— Если бы тогда, в 2022 году, когда Украина очень успешно отвоевывала свою территорию у россиян, в частности, с апреля по август, мы дали все, о чем вы просили, результат войны мог бы быть совсем другим, — сказал он.

В то же время Бауэр подчеркнул, что Россия уже потерпела стратегическое поражение.

По его словам, страна стала зависимой от Китая и без его поддержки не смогла бы продолжать войну.

— С военной точки зрения я не вижу сценария, при котором Россия могла бы выйти из этой войны победителем, — добавил он.

Напомним, что по состоянию на 19 апреля угроза со стороны Беларуси для Украины сохраняется, однако активных действий вблизи границы не фиксируют.

По его словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, ситуация на северном направлении остается стабильной и находится под постоянным контролем Сил обороны.

Сейчас не наблюдается значительной активности по перемещению техники или личного состава ни со стороны белорусской армии, ни российских подразделений, которые могут находиться на территории Беларуси.

В то же время Минск продолжает удерживать на этом направлении определенное количество войск. Такая ситуация сохраняется еще с 2022 года: подразделения периодически ротируют, однако их численность существенно не меняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 516-е сутки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.