Соединенные Штаты Америки предупредили ряд европейских союзников о возможных значительных задержках в поставках вооружений из-за дефицита собственных военных ресурсов после их интенсивного использования в войне с Ираном.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Задержка поставки оружия США: что известно

По данным Financial Times, американская сторона предупредила Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию о возможных задержках в поставках отдельных ракетных систем.

Причиной называют необходимость срочного пополнения составов вооружений, сократившихся из-за активного использования в боевых действиях против Ирана.

Также в Вашингтоне обсуждается возможность переноса части поставок вооружений для союзников в Азиатском регионе, что может повлиять на сроки выполнения оборонных контрактов.

Это связано со стремлением сохранить стратегические резервы и избежать дефицита в случае обострения ситуации безопасности.

Под угрозой оказываются поставки боеприпасов для систем HIMARS и NASAMS, используемых рядом стран.

В частности, системы NASAMS находятся на вооружении Тайваня, Норвегии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Литвы, Индонезии, Австралии, Венгрии, Украины, Дании, Катара и Омана. По данным Lockheed Martin, систему HIMARS используют 14 стран-партнеров США, среди которых Тайвань, Украина, Польша, Эстония, Австралия и Объединенные Арабские Эмираты.

В Пентагоне заявляют, что просматривают все запросы на вооружение, чтобы согласовать их с текущими оперативными потребностями, не раскрывая детали из-за чувствительности информации.

Дефицит вооружений может повлиять не только на Европу, но и на баланс сил в Азии, в частности, в контексте потенциального конфликта вокруг Тайваня.

В то же время, задержки уже отражаются на темпах военной помощи Украине.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за войны войны в Иране существуют риски для поставки вооружения в Украину.

Кроме того, он отметил, что Украина ежедневно поддерживает контакты с партнерами на политическом и военном уровнях по усилению систем ПВО.

Также глава государства подчеркивал работу над развитием совместного производства средств противовоздушной обороны, в том числе ракет и систем защиты.

По его словам, стратегической задачей является создание условий для локального производства вооружений вместе с союзниками, включая получение лицензий и развитие оборонной промышленности как части долгосрочных гарантий безопасности Украины.

