В Черном море у северного побережья Турции атаковали три танкера, которые связывают с российским теневым флотом. Суда получили удары беспилотников, сообщает Türkiye Today со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Атака на танкеры теневого флота РФ: что известно

По данным источников, танкер James II под флагом Палау находился без груза примерно в 80 километрах к северу от района Тюркели во время атаки дронов.

Еще два танкера – Altura и Velora под флагом Сьерра-Леоне – были атакованы БпЛА во время операции по перевалке груза между судами. В район происшествия направили спасательные катера. Сообщается, что члены экипажей всех трех танкеров не пострадали.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стороны неоднократно атаковали морскую инфраструктуру и суда друг друга.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) танкер James II в период действия нефтяного эмбарго G7 и политики price cap был привлечен к экспорту российской нефти и нефтепродуктов с июня 2024 года. В мае 2025 года Великобритания ввела против него санкции.

Танкер Altura также был использован для экспорта российской нефти и нефтепродуктов. По информации украинской разведки, в период с января 2024 по июль 2025 он перевез около 6,0 млн баррелей российской нефти. Судно находится под санкциями ЕС с октября 2025 г., а также под ограничениями Швейцарии, Великобритании и Канады.

Судно Velora, по данным ГУР МО, в период с января 2024 года по июль 2025 года транспортировало примерно 5,2 млн баррелей российской нефти. В октябре 2025 года ЕС ввел против него санкции, после чего ограничения также ввели Швейцария, Великобритания и Канада.

