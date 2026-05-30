В окружении MAGA-крыла Республиканской партии США рассматривают сценарий, при котором бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получит должность ООН и защитится от судебных преследований в своей стране.

Об этом сообщает проект расследований Vsquare.

Почему США рассматривают Орбана на должности в ООН

Как утверждают иностранные и венгерские источники, в США допускают вариант продвижения Орбана на высокую должность в ООН, который обеспечит ему дипломатический иммунитет.

Согласно конвенции ООН 1946 года, абсолютный дипломатический иммунитет, аналогичный статусу послов, распространяется только на генерального секретаря ООН, его заместителей и помощников. Эта должность гарантирует защиту от любого судебного или уголовного преследования как для самих должностных лиц, так и для их супругов и несовершеннолетних детей.

Руководители специализированных агентств ООН также наделены дипломатическим иммунитетом, однако имеют защиту от преследования исключительно за те действия, которые совершили во время выполнения своих официальных обязанностей.

Помимо потенциальной помощи от США, Орбан может получить поддержку аргентинского президента Хавьера Милея. Это партнерство является весомым в контексте борьбы за должность следующего генсека ООН, где главным претендентом считают главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси – аргентинца, имеющего тесные связи с Милеем.

Должность в ООН даст бывшему премьеру Венгрии не только дипломатический иммунитет, но и возможность работать в Нью-Йорке. Известно, что уже этим летом Орбан планирует визит в США на Чемпионат мира по футболу, к тому же его дочь с зятем уже год проживают в Америке.

Если политическая обстановка в Будапеште накалится, Орбан сможет остаться в США после завершения чемпионата. Работа в ООН откроет для него альтернативу: ему просто не понадобится обращаться к американским властям за политическим убежищем.

Журналисты поинтересовались у Орбана, не опасается ли он судебного преследования против себя или своей семьи в случае расследований со стороны нового правительства премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Однако Орбан это отверг, заверив, что всегда действовал в рамках закона и остается верным присяге.

