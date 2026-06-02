Вашингтон намерен в ближайшее время отменить исключения из санкций против российской нефти.

Об этом государственный секретарь США Марко Рубио сообщил во время выступления перед Комитетом Сената по международным отношениям во вторник, 2 июня.

США стремятся вернуть санкции против нефти РФ

Представительница Демократической партии Джин Шахин спросила, планируют ли Соединенные Штаты и дальше продлевать действующие исключения из санкционного режима, которые позволяют проведение отдельных операций, связанных с российской нефтью.

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В ответ Рубио отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Министерство финансов США.

Однако он подчеркнул, что “это будет зависеть от обстоятельств на тот момент”.

— Мы хотели бы прекратить это как можно скорее, поскольку основной политикой этой страны являются санкции в отношении российской нефти. Это временные исключения, направленные на расширение глобальных поставок, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, 12 марта 2026 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) выдало лицензию №134, которая разрешала поставки и продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта.

17 апреля Соединённые Штаты продлили действие исключения для морских поставок российской нефти.

Позже, 18 мая, американская сторона продлила соответствующее разрешение еще на 30 дней.

Источник : CNN

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