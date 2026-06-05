Президент Румынии Никушор Дан заявил, что взрыв морского беспилотника в порту Констанца является следствием войны, которую Россия ведет против Украины.

Он отметил увеличение рисков для безопасности в акватории Черного моря.

Об этом Никушор Дан сообщил в сети X.

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Президент Румынии о взрыве морского дрона в порту Констанца

По словам Дана, правоохранители и службы безопасности оперативно отреагировали на угрозу и заранее эвакуировали район до момента взрыва. Информации о пострадавших нет.

Никушор Дан подчеркнул, что главным приоритетом для властей остается защита людей и безопасность портовой инфраструктуры.

Сейчас компетентные органы устанавливают обстоятельства инцидента и оценивают возможные дополнительные риски.

Дан обратил внимание, что это уже второй серьезный инцидент в сфере безопасности на румынском побережье за эту неделю.

Он отметил, что из-за войны в Украине ситуация с безопасностью в регионе остается напряженной. Поэтому Румыния сохраняет высокий уровень готовности и продолжает взаимодействие с союзниками по НАТО.

Президент подчеркнул, что такие инциденты – прямое следствие войны, которую ведет Россия против Украины, и подтвердил намерение государства и принимать меры для защиты граждан и национальных интересов.

Напомним, утром 5 июня в порту Констанца в Румынии произошел взрыв в результате инцидента с морским безэкипажным катером. Территорию возле нефтяного терминала изолировали.

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что Военно-морские силы ВСУ проинформировали румынскую сторону о морском безэкипажном катере, который потерял управление из-за воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

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