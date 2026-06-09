Соединенные Штаты планируют объявить о “полной победе” над Ираном в течение следующих двух недель.

Об этом американский лидер Дональд Трамп сказал на телемитинге в поддержку сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма.

Что сказал Трамп о завершении войны с Ираном

Дональд Трамп подчеркнул, что США ведут активные переговоры с Ираном, а представители второй стороны якобы хотят заключить соглашение.

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– Я думаю, что мы выигрываем эту битву… в течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, это произойдет очень скоро, и цены на нефть обвалятся, — считает Трамп.

Заметим, что это не первый раз, когда он обещает значительный прогресс через две недели. Прекращение огня с Ираном, объявленное 7 апреля, сначала должно было длиться две недели, пока обе стороны не заключили соглашение о прекращении войны.

На вопрос о том, почему Иран не согласился на договор, если они так отчаянно стремятся заключить его, как он неоднократно заявлял, президент США ответил, что это потому, что они сильные.

– Они сильные. Они гордятся. Есть вещи, о которых они никогда не думали, что сделают, но что им придется сделать. У них нет выбора. И это занимает немного времени, – подытожил Дональд Трамп.

Напомним, премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль приостанавливает атаки на Иран “на данный момент”, и подчеркнул, что борьба с Тегераном и Хезболлой “еще не завершена”.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в конце прошлой недели. Израиль нанес удары по территории Ливана, после чего Иран атаковал Израиль.

В ответ израильская армия нанесла удары по Ирану. В понедельник стороны приостановили обмен обстрелами.

Источник : CNN

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