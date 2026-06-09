В российском городе Кизилюрт в Дагестане вспыхнул масштабный пожар на газораспределительной станции. Столб пламени от возгорания поднимается на десятки метров вверх.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС.

Взрывы на магистральном газопроводе в Кизилюрте: что известно

По имеющейся информации, на магистральном газопроводе в Дагестане прогремели три взрыва.

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Очаг возгорания возник в промышленной зоне Кизилюрта.

В настоящее время магистральный газопровод в городе перекрыт.

Как сообщает Telegram-канал Baza, взрыв газовой трубы произошёл возле автозаправочной станции, из-за чего над городом поднялся огромный огненный факел.

При этом газ под высоким давлением продолжал выходить наружу и гореть.

Территорию вокруг места происшествия оцепили. На месте работают экстренные службы. В настоящее время также решается вопрос об эвакуации жителей ближайших домов.

Напомним, 8 июня около 18:00 по местному времени в Санкт-Петербурге на машиностроительном заводе Арсенал произошел взрыв в ангаре, где хранились химические реагенты.

Позже стало известно о гибели четырех человек в результате взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошёл в цехе с химическими реагентами.

Взрывная волна пробила кирпичную стену здания и каменный забор, который отделяет завод от железнодорожного пути.

Фото: скриншот Exilenova+

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